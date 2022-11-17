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Продажи новых кроссоверов Honda Vezel за 2,2 миллиона рублей стартовали в РФ

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Все кроссоверы, которые предлагают в России, доступны в максимальных комплектациях.

Как выяснили журналисты, в России доступны для покупки кроссоверы Honda Vezel. По данным «Газеты.ру», модели были ввезены в РФ из Японии параллельным импортом и для них оформили электронные ПТС.

При этом машины имеют пробег 3-5 км, а купили их на аукционе.

Оснащены кроссоверы 1,5-литровым двигателем мощностью 118 л.с., а в списке оборудования есть множество опций и функций, в том числе камера заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, зимний пакет с различными подогревами и другое, пишут «Автовести».

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