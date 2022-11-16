Антон Серков и Денис Мигаль разъяснили россиянам, выгодно ли сейчас продавать авто с пробегом

В сложившихся условиях автомобилисты могут столкнутся с вопросом о выгоде продажи подержанного автомобиля.

Разобраться в ситуации помогли советы экспертов. В частности, Антон Серков и Денис Мигаль россиянам рассказали, выгодно ли продавать машину с пробегом. Например, гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что машину продавать выгодно с учетом, то ее стоимость за год выросла. С другой стороны, для покупки другой машины вырученных с продажи средств может не хватить.

«Сейчас авто с пробегом можно приобрести за 1,22 млн рублей. <…> С учетом того, что в ноябре прошлого года средняя цена авто с пробегом составляла 922 000 рублей, а в январе — 688 000 рублей, можно сказать, что автомобиль получится продать с выгодой. С другой стороны, суммы может не хватить для приобретения новой машины — ее средняя стоимость за 10 месяцев текущего года составила 2 млн 270 тысяч рублей», — говорит Денис Мигаль.

Наряду с этим эксперт заметил, что не стоит продавать машину с пробегом, которая находится в хорошем техническом состоянии. директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков говорит, что продавать автомобиль сейчас будет выгодно, если речь не идет о покупке другой машины.

«Ответ на этот вопрос зависит от цели продажи. Автомобили в России сегодня стоят дороже, чем когда-либо — причем как в рублевом, так и в валютном эквивалентах. Это означает, что продажу можно считать очень выгодным мероприятием в том случае, если вам не нужно покупать другой автомобиль взамен — ведь он тоже стоит дорого», — говорит Антон Серков.

Источник: Российская газета.