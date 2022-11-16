Главная » Новости

Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq за 2,2 млн рублей начались в России

Просмотров 2.6к. Опубликовано Обновлено

Все больше дилеров в России стали использовать параллельный импорт для поставок автомобилей.

В связи с этим регулярно становится известно о появлении в продаже той или иной модели. Так, недавно выяснилось, что в России стартовали продажи недорого кроссовера Skoda Kamiq, который поставляют из Чехии.

Дилеры за этот кроссовер просят 2,2 млн рублей в версии 2022 года выпуска, пишет «Российская газета». Автомобиль представлен только в комплектации Monte Carlo с бензиновым турбомотором объёмом 1,0 литр и мощностью 110 л.с.

В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот и переднеприводная система. Внешне такой кроссовер от базовых комплектаций отличается наличием черных элементов, шильдиков и колесными дисками на 17 или 18 дюймов.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО