Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq за 2,2 млн рублей начались в России

Все больше дилеров в России стали использовать параллельный импорт для поставок автомобилей.

В связи с этим регулярно становится известно о появлении в продаже той или иной модели. Так, недавно выяснилось, что в России стартовали продажи недорого кроссовера Skoda Kamiq, который поставляют из Чехии.

Дилеры за этот кроссовер просят 2,2 млн рублей в версии 2022 года выпуска, пишет «Российская газета». Автомобиль представлен только в комплектации Monte Carlo с бензиновым турбомотором объёмом 1,0 литр и мощностью 110 л.с.

В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот и переднеприводная система. Внешне такой кроссовер от базовых комплектаций отличается наличием черных элементов, шильдиков и колесными дисками на 17 или 18 дюймов.