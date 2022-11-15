Эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие» рассказали о наиболее часто угоняемых автомобилях в этом году.

Так, оказалось, что в целом автомобили корейских марок продолжают лидировать по частоте угонов, хотя в целом показатель числа угонов немного уменьшился.

Как пишут «РИА Новости», Hyundai, KIA и ЛАДА стали самыми популярными автомашинами у автоугонщиков в 2022 году. Среди моделей наиболее часто угоняли Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, LADA Granta и Mitsubishi Outlander.

Небольшая доля угонов оказалась еще у Toyota Camry и Toyota Land Cruiser, а также Honda CR-V, Infiniti M35, Infiniti QX80, Mercedes Benz E 200, Lexus LX570.

Наряду с этим специалисты обратили внимание, что в этом году наблюдается всплеск числа угонов автомобилей в белом цвете (61%), а на втором месте расположились черные машины (13%).