Стоимость автозапчастей в России выросла на 50% в 2022 году

Сильнее всего подорожали автозапчасти на автомобили марок, которые покинули российский рынок.

Эксперты проанализировали ситуацию с ценами на автозапчасти на рынке и выяснили, что в 2022 году стоимость запчастей для иномарок увеличилась на 50%, тогда как цены на отечественные запчасти выросли только на 12%.

В Российском союзе автостраховщиков сообщили, что значительно стали дороже автозапчасти для авто марок Honda (на 59%), Volvo (51%), Mazda (49%) и Land Rover (46%), а также Infiniti (на 42%), BMW, Mercedes-Benz (на 41%), а также Suzuki и Audi (на 38%).

На модели брендов Mitsubishi, Nissan, Lexus, Toyota, Skoda, Hyundai, Kia Volkswagen и Chevrolet стоимость автозапчастей увеличилась на 27-33%.