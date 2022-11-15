«Мерседес» установил новый рекорд «Нюрбургринга», но столкнулся с неудачами в Ф-1 

Немецкая команда в серии Формулы-1 многие годы выступала очень удачно, потому что бессменным чемпионом мира был Льюис Хэмилтон. В прошлом сезоне титул забрал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а в этом году дела у британского пилота идут не очень хорошо. Эксперты, которые советуют стратегии ставок на спорт, предлагают заключать пари на Ферстаппена и на партнера Льюиса по «Мерседесу» Джорджа Расселла. Эти пилоты чаще добивались успехов в этом сезоне.

К пример, в недавней гонке в Бразилии Хэмилтон случайно врезался в Ферстаппена, из-за чего не смог претендовать на высокие места. Хотя эксперты букмекерской конторы Бетвиннер давали коэффициент 2.45 на победу Ферстаппена. Подробнее о том, как работает этот букмекер, как распределяется маржа по котировка и где использовать бонус код от Бетвиннер, расскажет обзор БК на портале BetON.by.

В итоге, гонку в бразильском Сан-Паулу выиграл как раз Джордж Расселл. Именно он стартовал с поула и сумел прийти первым к финишу. Отметим, что этот успех стал первым в карьере Джорджа. Также эта победа стала первой для всей команды «Мерседес» в 2022-м году. Ранее Рассел восемь раз финишировал на подиуме. Несмотря на эти успехи, чемпионский титул все равно достался Максу Ферстаппену.

Что же до инженеров команды «Мерседес», то если в Формуле-1 они испытывают проблемы со своим болидом, то для автомобиля AMG One не жалеют сил. Так эта машина смогла установить новый рекорд круга на знаменитой трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе». Под капотом у машины — двигатель V6 объемом одна целых, шесть десятых литра. Также внутри есть четыре электромотора, которые использовались в Формуле-1. Это позволило увеличить мощность двигателя до одной тысячи сорок девять лошадиных сил. С нуля до ста километров в час автомобиль разгоняется за две целых девять десятых секунды. Ранее рекорд трассы принадлежал Порше 911 GT2 RS.

Продолжая тему «Мерседеса», боссы этой команды собираются сделать предложение пилоту команды «Хаас» Мику Шумахеру. Ожидается, что он может стать резервным гонщиком на будущий сезон. К тому же высока вероятность, что Мик потеряет свое место в «Хааса», где его заменит Нико Хюльнкенберг. Правда, в «Мерседесе» Шумахер идет под вторым выбором. Сперва команда предложит должность резервного пилота Даниэлю Риккардо. Если не договорятся с этим гонщиком, тогда обратят внимание на Шумахера. Этого пилота хотят пригласить и в команду «Альпин».

Интересно, что вся серия Формула-1, где выступает команда «Мерседес», в третьем квартале 2022 года отчиталась о прибыли. При этом, рост прибыли оказался не настолько заметным, но это объясняется отсутствием негативного эффекта от пандемии коронавируса. Доходы Формулы-1 за третий квартал составили семьсот пятнадцать миллионов долларов, хотя годом ранее этот показатель составлял шестьсот шестьдесят восемь миллионов долларов. Выросли и выплаты командам — на тридцать два миллиона долларов. Теперь они оставили триста семьдесят миллионов долларов.