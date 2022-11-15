Предприниматель Баблоян: автомашины из Китая подвержены коррозии зимой

Владелец автосервиса сообщил, что зачастую элементы из хрома в китайских машинах начинают гнить уже после первой зимы.

О том, что автомашины из Китая подвержены коррозии рассказал владелец одного из автосервисов в Москве. В беседе с «Московским Комсомольцем» он рассказал, что хромированные элементы в китайских машинах начинают ржаветь уже после первой зимы.

«Хром у многих авто сейчас больное место. Например, почти все «китайцы» этим страдают: хромированных украшений у них много, и после первой же зимы они становятся отвратительными на вид: теряют блеск, появляются потеки ржавчины», — сказал Сурен Баблоян.

Еще он рассказал, что не защищают такие элементы и специальные средства, что связано с действием жестких дорожных реагентов.