Главная » Новости

«Моторинвест» с 28 сентября выпустил около 400 электромобилей Evolute

Просмотров 32 Опубликовано Обновлено

Объемы производства на предприятии в Липецкой области будут наращивать.

28 сентября на заводе «Моторинвест» запустили серийное производство электромобилей марки Evolute. По состоянию на 11 ноября с конвейера предприятия сошло 380 электрокаров.

При этом в этом году планируется выпустить порядка 3 тыс. автомобилей, что предусмотрено производственным планом. А вот в планах на следующий год производство порядка 1-15 тыс. электромобилей.

Пока модельная линейка представлена только седаном Evolute I-PRO, но до конца года намерены запустить производство еще кроссовера I-Joy и минивэна I-Van.

В следующем году модельный ряд пополнится еще и купеобразным кроссовером I-Jet.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО