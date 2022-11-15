«Моторинвест» с 28 сентября выпустил около 400 электромобилей Evolute

Объемы производства на предприятии в Липецкой области будут наращивать.

28 сентября на заводе «Моторинвест» запустили серийное производство электромобилей марки Evolute. По состоянию на 11 ноября с конвейера предприятия сошло 380 электрокаров.

При этом в этом году планируется выпустить порядка 3 тыс. автомобилей, что предусмотрено производственным планом. А вот в планах на следующий год производство порядка 1-15 тыс. электромобилей.

Пока модельная линейка представлена только седаном Evolute I-PRO, но до конца года намерены запустить производство еще кроссовера I-Joy и минивэна I-Van.

В следующем году модельный ряд пополнится еще и купеобразным кроссовером I-Jet.