Chery Arrizo 6 PRO начнут продавать в России под маркой OMODA

В модельной линейке бренда OMODA на российском рынке пока есть только OMODA C5.

В дальнейшем марка предложит и другие новинки, включая кроссовер и седан. Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в модельном ряду марки появится и седан Chery Arrizo 6 PRO.

Об этом журналисты пишут, ссылаясь на официальных представителей Chery. Когда именно этот седан поступит в продажу и по какой цене, пока не сообщается.

В Китае модель продается как Arrizo 5 Plus, а за его пределами — Arrizo 6 PRO. По габаритам седан превосходит Toyota Corolla.

В моторной гамме заявлено два 1,5-литровых двигателя мощностью 116 и 156 л.с., где последний оснащен турбиной. В качестве трансмиссии заявлена пятискоростная механика или вариатор.