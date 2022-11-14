Оригинальные запчасти для двигателей безупречного качества

Американская корпорация Cummins – мировой лидер по разработке, изготовлению дизельных и газовых двигателей. Во владении корпорации 57 заводов в разных странах мира, поэтому каждый десятый дизель на мировом рынке – это двигатель с клеймом Cummins.

Американские двигатели используются на погрузчиках, экскаваторах, тракторах, комбайнах и многих других видах строительно-ремонтной техники. Дизельные силовые агрегаты считаются неприхотливыми и супернадежными. Усиленные кованой сталью, эффективно выдерживают высокие температуры, благодаря чему улучшилась топливная экономичность и контроль выбросов вредных веществ в окружающую среду. Преимущество агрегатов еще и в том, что они просты в обслуживании и ремонте.

Каталог запчастей двигателя cummins

Специализированная техника часто работает в тяжелых условиях. Рабочие части механизмов испытывают сильные силовые переменные нагрузки. Такие особенности эксплуатации, а также применение некачественных масел и нарушение сроков технического обслуживания откладывают отпечаток на любую технику, и она выходит из строя.

Компания Cummins ─ добросовестный поставщик оригинальных расходных материалов и запчастей, сделанных по всем техническим требованиям. Комплектующее оборудование для спецтехники поступает официальным дилерам. Каталог запчастей двигателя cummins всегда наполнен основными деталями для двигателей ISL, QSC, QSB 8,3, ISF, M11, ISX, QSX. Можно купить:

коленчатые и распределительные валы;

поршневые группы;

вкладыши, головки блока;

выпускные и впускные клапаны;

фильтры, сальники, пружины.

Все детали сертифицированные, поступают в продажу с гарантией.

Как правильно выбрать запчасти

Каталог запчастей двигателя cummins – это продукция с отсутствием каких-либо отклонений конструкции от утвержденных компанией норм. Но бывают случаи продажи неоригинального товара. Поэтому при покупке запчастей специального назначения следует визуально оценить деталь со всех сторон. Наличие минимальных повреждений недопустимо. При малейшем сколе или отклонении от технических норм – откажитесь от покупки. С такой сменной деталью агрегат не прослужит долго, возможно вообще не запустится, и деньги потратите понапрасну. Обращайте внимание на маркировку, которая в точности должна соответствовать техническим параметрам, подтвержденным контролем качества Cummins.

Источник: сайт https://raufov.ru/catalog/zapchasti_cummins_kamminz/ каталог запчастей двигателя Cummins в Челябинске.