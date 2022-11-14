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Мик Шумахер: этот сезон явно не был моим

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Пилот команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер рассказал о своем выступлением на Гран-при Бразилии, а также поделился впечатлениями от текущего сезона. По словам Шумахера, он не может посчитать этот год удачным для себя. На Гран-при Бразилии Мик начинал на 12-м месте, а пришел к финишу 13-м. Гонки в рамках Формулы-1 доступны игрокам множества мировых букмекерских сервисов. Почитать прогнозы на спорт в разных турнирах вы можете по ссылке https://tips.ru/.

«Есть ощущение, что нам совсем не подходили шины класса «медиум». После того, как мы переобулись на покрышки «софт», я понял, что чувствую себя в гораздо более комфортных условиях. Автомобиль после замены действительно стал конкурентоспособным. Быть может, мы потеряли некоторое время на первом пит-стопе. Правда, никто и никогда не знает, где его будет ждать неудача. Поэтому могу сказать, что все было в относительном порядке.

Год иногда складывается успешно, иногда все получается наоборот. Мне кажется, это просто не мой год. Унывать не стоит – будет еще один хороший шанс блеснуть в сезоне. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы воспользоваться этой возможностью», – заявил Шумахер.

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