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Риккардо об аварии с Магнуссеном: невероятные последствия для легчайшего контакта

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Гонщик команды F-1 «Макларен» Даниэль Риккардо высказался относительно прошедшего Гран-при Бразилии. По мнению Риккардо, он не ожидал, что его гонка завершится настолько быстро. Автоспорт доступен для клиентов множества БК по всему миру в разных игровых режимах. Узнать о том, как пополнить 1xBet, вы сможете на портале «РБ».

«Я очень разочарован – первое, что хочется сказать. Никому не нравится, когда гонки завершаются настолько быстро. Досадно то, что я коснулся заднего бампера болида Кевина. Больше обидно за то, что контакт был крайне минимальным, а последствия его были более чем серьезными.

Я не мог представить, что его так закрутит. В большинстве случаев, как мне кажется, небольшие касания не приводят к таким плачевным последствиям. Поэтому могу сказать, что для нас обоих это огромная неудача. Гонка была насыщена событиями, и мне очень жаль, что мы не смогли принять в ней полноценного участия. Хотелось бы принести извинения своей команде. Я думаю, что нам удастся перезагрузиться и мы сможем в Абу-Даби пройти еще один этап. О том, что случилось, нам необходимо забыть как можно скорее», – рассказал о своих ощущениях Риккардо.

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