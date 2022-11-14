Хельмут Марко: не считаю более Гран-при Абу-Даби актуальной темой

Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко категорично выразился по поводу споров относительно Гран-при Абу-Даби завершившегося сезона. По мнению Марко, данная тема больше не актуальна. Заезды в F-1 можно найти в лайв-режиме и прематч-линии большинства современных БК. Почитать о том, как получить бонусы на ставках, вы сможете на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«Не могу понять, почему это происходит вновь. По этому вопросу, как мне кажется, все уже кончено, причем, довольно давно. Мы не имеем возможности постоянно позволять этому вопросу снова всплывать на повестку дня», – выразил свое мнение Марко.

Напомним, что в 2021 году после Гран-при Абу-Даби гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оформил чемпионский титул. Пилот вырвал победу у Льюиса Хэмилтона. При этом сначала по ходу гонки дирекция наложила запрет на обгон лидера для круговых и осуществлять возврат с ним в один круг, после чего решила разрешить такой маневр. Это было осуществлено за несколько поворотов до завершения предпоследнего круга дистанции, что стало причиной для огромного количества споров. Потерпевший в этой ситуации Льюис Хэмилтон недавно решил снова обратить внимание на этот инцидент, что вызвало возмущение Хельмута Марко.