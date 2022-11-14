Егор Оруджев: для «Феррари» второе место в Кубке конструкторов важнее, чем серебро в личном зачете

Пилот «Лукойл Рейсинг» Егор Оруджев дал свой комментарий относительно ситуации в команде F-1 «Феррари» на Гран-при Бразилии. Напомним, что команда отказала своему гонщику Шарлю Леклеру на просьбе поменяться позициями со своим напарником Карлосом Сайнсом. Автоспорт доступен для пользователей множества современных БК. Узнать номер оператора 1xBet вы сможете на портале «Рейтинг Букмекеров».

Во время заезда на Гран-при Бразилии Леклер попросил свою команду отдать приказ Карлосу Сайнсу пропустить его вперед. Леклер отставал на 6 очков от Серхио Переса из «Ред Булл» в борьбе за вторую позицию. Но команда ответила отказом, в результате чего Леклер не смог выиграть битву за второе место. Егор Оруджев расценил ситуацию следующим образом:

«Стало понятно, что «Феррари» больше заботиться о том, чтобы быть вторыми на Кубке конструкторов, чем о второй позиции в личном зачете. Уже очевидно, что «Мерседес» лучше «Феррари». Пока у команды Леклера есть запас в очках. Однако нужно, чтобы обе машины доезжали на приличных позициях, никакой риск здесь неуместен, решение имеет вполне логичное обоснование», – заявил Оруджев.