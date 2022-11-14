Легендарный болид Шумахера был продан за рекордные деньги

Болид Формулы-1, на котором немец Михаэль Шумахер выиграл свой шестой титул чемпиона, был продан на аукционе Sotheby’s.

Изначально организаторы аукциона планировали выручить за болид «Феррари» F2003-GA, на котором немец Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул в гонках Формулы-1, за сумму, не превышающую 10 миллионов долларов. Однако торги затянулись, и в итоге выручка составила почти 15 миллионов долларов – это рекорд за данный вид автомобилей.

Как сообщает портал BetON.kz, именно на этом болиде в 2003-м году Михаэль Шумахер выиграл чемпионский титул, на два очка опередив ближайшего преследователя, после упорной борьбы с Кими Райкконеном из команды «Макларен» и Хуаном-Пабло Монтойей из команды «Уильямс».

До этого рекорд по продаже болида Формулы-1 был установлен пять лет тому назад, когда также на аукционе Sotheby’s лот Феррари F2001 ушел за 7.5 миллионов долларов. Таким образом, рекорд был побит в этот раз в два раза.

Отметим, что в наши дни дела у команды «Феррари» в гонках Формулы-1 идут не так здорово, как во времена Шумахера. В сезоне 2022 года итальянская «стайня» уступила победителю Кубка конструкторов из «Ред Булл» в более чем двести очков. И в следующем сезоне эксперты беттинг-сферы не ждут серьезного прогресса от «Феррари». В частности, известная компания Parimatch считает команду лишь второй в очереди за главным командным титулом после все того же «Ред Булла». Если закачать последнюю версию Parimatch на телефон в виде удобного мобильного приложения, то можно убедиться, что на данный момент вероятность успеха «Скудерии» оценена лишь в 23% шансов.

Напомним, что в последний раз «Феррари» становилась обладателем Кубка конструкторов в 2008-м году. Тогда в составе «Скудерии» выступали финн Кими Райкконен и бразилец Фелиппе Масса, которые на двоих 8 побед на гран-при сезона. Однако победителем соревнования пилотов стал тогда еще молодой британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», опередивший на одно очко Массу и на 23 пункта – Райкконена.

Всего за всю историю «Феррари» 16 раз выигрывала Кубок конструкторов. Это рекордный показатель в Формуле-1. У ближайшего преследователя – команды «Уильямс», лишь 9 титулов.