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В российских автосалонах появились китайские седаны TOYOTA Camry с ноября 2022 года

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Как минимум в двух российских регионах появились седаны Camry, поставки которых наладили из Китая.

Как выяснили журналисты, в дилерских центрах Краснодарского края и Москвы появились в продаже седаны Camry, выпущенные на китайском предприятии. К тому же отмечается, что автомобили для китайского рынка прошли русификацию, однако обогрев сидений и руля имеется только в топовом исполнении.

При этом для покупки доступно несколько комплектаций с двухлитровым 178-сильным двигателем и вариатором, а также есть версии с 2,5-литровым мотором мощностью 209 л.с.

В паре с ним работает 8-скоростной автомат. В автосалонах Москвы еще можно найти седан с 259-сильным мотором по цене от 4,9 млн рублей. При этом средняя стоимость автомобиля варьируется от 4,2 до 4,9 миллиона рублей.

Camry
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