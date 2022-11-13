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ПРАЙМ: запасов импортных автомашин у автодилеров РФ хватит на 2-4 месяца

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Дилеры уже сообщали, что запасов импортных машин практически уже нет, и даже были прогнозы, что все машины могут быть распроданы уже до конца года.

Впрочем, популярные автомобили и их комплектации распродали достаточно давно. Многие автосалоны закрылись, а другие начали использовать параллельный импорт.

Опрошенные агентством «ПРАЙМ» дилеры рассказали, что запасов импортных автомашин у автодилеров РФ хватит на 2-4 месяца, что зависит от бренда.

Наряду с этим дилеры отметили, что новая схема ввоза авто хоть и действует, но не способна в полной мере удовлетворить спрос клиентов.

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