Российский автогигант намерен вернуть старые названия конвейеров, которые были до того, как часть акций купила компания Renault.

Автозавод АВТОВАЗ принял решение переименовать сборочные линии, отказавшись от названий, которые появились при Renault. В результате линия B0 получит название «Линия-1», ранее на ней выпускали Renault Logan и Sandero, Lada Largus и Xray.

Теперь же известно, что на линии организуют сборку Lada Largus и возможно она будет модернизирована под производство Lada Vesta NG.

Линия по сборке Lada Niva Legend и Niva Travel получит название «Линия 3», а ветка Kalina/Granta снова будет переименована в «Линию 5».