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Автоюрист сообщил, как избежать наказания, если не остановится по требованию сотрудника ГИБДД

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Есть случаи, когда автомобилисту выписывают штраф, когда он не остановился по требованию сотрудника ГИБДД.

В таких случаях можно избегать наказания, о чем «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, водитель, не выполнивший требование инспектора остановится может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Стоит отметить, что штраф за невыполнение требований об остановке составляет от 500 до 800 рублей. Также автоюрист отметил, что случаев с обжалованием подобных постановлений практически нет.

Другое дело, если сотрудник ДПС преследовал водителя и при задержании предъявляет невыполнение законного требования об остановке. В этом случае сотрудник ГИБДД должен еще доказать, что он требовал остановится. Для этого нужна либо запись с камеры, либо свидетели.

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