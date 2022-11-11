НАС рассказал о закрытии 160 автодилеров в РФ с начала 2022 года

Уход западных брендов с российского авторынка стал причиной закрытия ряда автосалонов.

Некоторые дилеры смогли переориентироваться, а другие решили попросту закрыться.

В результате в стране с начала 2022 года было закрыто 160 автомобильных дилерских центров, о чем написали «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

По состоянию на начало года в стране насчитывали порядка 3 тыс. автосалонов, но в связи со сложившейся ситуацией 160 дилеров решили закрыться. Специалист говорит, что тенденция продолжится.