С уходом ряда автомобильных компаний из России, многие дилеры вынуждены начать сотрудничество с китайскими брендами.

Однако, как выяснилось, такое сотрудничество не является выгодным для дилеров. Как написали «Ведомости», автодилеры в РФ не получают прибыль с продажи китайских автомашин.

Это связано с тем, что цены высокие, а объёмы поставок небольшие. Участники рынка говорят, что с начала этого года, стоимость китайских машин увеличилась примерно в 1,5 раза, при этом даже после стабилизации курса валют цены не вернулись на прежний уровень.

В результате дилерам в некоторых случаях приходится продавать авто ниже закупочной цены, тогда как ранее им обещали, что стоимость снизится.

Некоторые дилеры говорят, что не получают прибыли с продаж китайских авто, поэтому они стараются продавать только модели LADA и китайские машины по завышенным ценам.

При этом исключением оказались машины Haval, так как на них распространяется программа льготного кредитования. Бывают ситуации, когда китайские автопроизводители требуют открытия нового автосалона, при этом не поставляют достаточного количества машин, и в итоге дилер не может получать прибыль.