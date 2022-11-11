Умная розетка как важный элемент системы Умный дом

Для эффективного и безопасного управления как жилой, так и коммерческой недвижимости разработаны системы «Умный дом». Это комплекс, в котором объединены современные программные продукты и устройства. Посредством внедрения подобных систем можно дистанционно отправлять команды и контролировать важные параметры. Одним из компонентов таких систем выступает умная розетка.

Умная розетка — это компактное и удобное в использовании устройство. Оно вставляется в обычную электрическую розетку. Для удаленного контроля и получения уведомлений нужно установить сим-карту в специальный слот, а затем скачать на телефон специальное приложение. После этих манипуляций розетка готова к использованию. Она подходит как для частных домов и квартир, так и для офисов, гостиниц, торговых объектов.

Какие функции поддерживает умная розетка?

Набор доступных для использования опций напрямую зависит от характеристик конкретной модели. Если вы ищете оптимальное соотношение цены и качества, то воспользуйтесь предложением от компании «Телеметрика». Она продает оптом и в розницу розетки собственного производства, которые отличаются расширенным функционалом:

режим термостат;

контроль рабочих параметров;

режим расписания;

электросчетчик.

Современная умная розетка купить которую можно через интернет-магазин «Телеметрика», оснащена термостатом. Посредством этого элемента обеспечивается удаленное управление обогревателями через специальное приложение на мобильном телефоне или планшете.

Розетка, как важный компонент системы умный дом, способна контролировать рабочие параметры, например, температуру воздуха в комнате, напряжение в сети. При отклонении показателей от установленных норм оперативно отправляется оповещение. Это позволяет своевременно реагировать в случае поломок оборудования, предотвращая аварии, масштабные поломки дорогостоящего электрооборудования.

Еще одна полезная функция – режим расписания. Пользователь на свое усмотрение устанавливается время, когда розетка будет включаться и отключаться. Например, вы приезжаете домой в определенное время. За несколько минут до вашего прибытия можно настроить автоматическое включение розетки, чтобы начал работу обогреватель или другой подключенный прибор.

В умных розетках от компании «Телеметика» есть встроенные модули, которые отвечают за измерение напряжения в сети, мощности. Они контролируют расход электричества, обеспечивая его экономичное потребление.

Посредством покупки и установки одного устройства вы можете заменить десяток других приборов. Умная розетка – это гарантия вашего комфорта и безопасности.