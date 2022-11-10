Главная » Автосоветы

Кто такой таможенный перевозчик

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Таможенный перевозчик — это транспортная компания, зарегистрированная в качестве него и перевозящая товары, подлежащие таможенному контролю. Его обязанность — доставить товар в место и время, указанные таможенным органом, в сохранности. Проверенный послужной список такого перевозчика, отсутствие определенных нарушений и обеспечение в размере 200 000 евро гарантируют доставку товара.

Транспорт под таможенным контролем — это особый вид транспорта, который разрешен при условии обеспечения таможенных платежей. Например, груз прибывает из США в Пулково (Санкт-Петербург) и должен быть доставлен в Тверь и там растаможен. Таможенная служба разрешит такую перевозку таможенному перевозчику или при условии обеспечения оплаты. Таможенный перевозчик имеет лицензию в России.

Содержание
  1. Преимущества работы
  2. Недостатки работы:
  3. Обязанности:
  4. Различия с процедурой MDP (TIR)
  5. Как стать таможенным перевозчиком

Преимущества работы

  • Она признана во всех странах ЕАЭС. Вы внесены в реестр в Российской Федерации и проезжаете через любые пункты пропуска ЕАЭС. Как это здорово!
  • Нет ограничений по стоимости перевозимого товара — красота! (Это существенное отличие от TIR, где лимит депозита составляет 60 000 евро).
  • Никаких страховых/гарантийных сборов для Арсенала, Белтаможсервиса и т.д.!
  • Возможность использования старых или длиннобазных грузовиков при перевозке грузов внутри страны (например, транзит из российских портов) — используйте парк грамотно!
  • В отличие от процедуры МДП, здесь нет ограничений на пункты пересечения границы — огонь!

Недостатки работы:

  • Деятельность лицензирована. Регистрация сопряжена с определенными условиями и трудностями. Как получить этот статус? — Специально для вас мы уже рассказали об этом здесь.
  • Вы должны явиться на таможню. Это несложно. Мы научим вас, как.
  • Требуется гарантия платежа в размере 200 000 евро.

Обязанности:

  1. Соблюдение требований транзита (доставка товара в срок в неизменном состоянии).
  2. Вести учет и предоставлять таможенным органам отчетность по товарам, перемещаемым под таможенным контролем.
  3. Оплатить таможенные пошлины в случае недоставки товара.
  4. Не разглашайте полученную от грузоотправителя/получателя/экспедитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, банковскую или иную тайну.
  5. Информирует ФТС России об изменениях в информации, сообщенной при регистрации, в течение 5 рабочих дней.

Различия с процедурой MDP (TIR)

Таможенный перевозчик и перевозчик TIR — это два разных статуса, их нельзя путать. Вот различия:

  • Предприятия, имеющие разрешение МДП, занимаются исключительно перевозкой грузов автомобильным транспортом. Таможенный перевозчик — всеми видами транспорта.
  • Гарантия таможенного перевозчика признается на территории ЕАЭС, а перевозчик МДП может перевозить товары на территории 68 государств-членов Конвенции МДП.
  • Таможенные перевозчики зарегистрированы в Федеральной таможенной службе России. Запись МДП выдается АСМАП по согласованию с ФТС России и Ространснадзором.
  • Лимит таможенной гарантии TIR составляет 60 000 евро. Для таможенного перевозчика нет ограничений.
  • TIR используется только при пересечении границы. Статус таможенного перевозчика часто используется для перевозок под таможенным контролем внутри страны. Поэтому таможенные перевозчики не связаны требованиями ЕС по транспортной среде и габаритам.

Обычно транспортная компания получает оба статуса — это удобно и позволяет ей использовать соответствующий статус в зависимости от маршрута перевозки и характера груза.

Как стать таможенным перевозчиком

Условия регистрации:

  1. Опыт работы по перевозке грузов не менее 2 лет;
  2. Обеспечение уплаты таможенных пошлин в размере 200 000 евро (банковская гарантия/депозит/гарантия);
  3. Наличие разрешения на осуществление перевозки грузов, если такая деятельность требует такого документа (требуется, если вы осуществляете перевозку за границу);
  4. Владение/аренда транспортных средств, пригодных для перевозки под таможенными печатями и пломбами;
  5. Нет невыполненных обязательств по оплате пошлины;
  6. Отсутствие преследования за таможенные правонарушения, предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.11, 16.15 и частями 2 и 3 статьи 16.23 Таможенного кодекса Российской Федерации, в течение 1 года до даты подачи заявления в ФТС;
  7. Компания не является государственным предприятием или ГУП, а также не принадлежит таможенным органам.
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО