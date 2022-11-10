Кто такой таможенный перевозчик

Таможенный перевозчик — это транспортная компания, зарегистрированная в качестве него и перевозящая товары, подлежащие таможенному контролю. Его обязанность — доставить товар в место и время, указанные таможенным органом, в сохранности. Проверенный послужной список такого перевозчика, отсутствие определенных нарушений и обеспечение в размере 200 000 евро гарантируют доставку товара.

Транспорт под таможенным контролем — это особый вид транспорта, который разрешен при условии обеспечения таможенных платежей. Например, груз прибывает из США в Пулково (Санкт-Петербург) и должен быть доставлен в Тверь и там растаможен. Таможенная служба разрешит такую перевозку таможенному перевозчику или при условии обеспечения оплаты. Таможенный перевозчик имеет лицензию в России.

Преимущества работы

Она признана во всех странах ЕАЭС. Вы внесены в реестр в Российской Федерации и проезжаете через любые пункты пропуска ЕАЭС. Как это здорово!

Нет ограничений по стоимости перевозимого товара — красота! (Это существенное отличие от TIR, где лимит депозита составляет 60 000 евро).

Никаких страховых/гарантийных сборов для Арсенала, Белтаможсервиса и т.д.!

Возможность использования старых или длиннобазных грузовиков при перевозке грузов внутри страны (например, транзит из российских портов) — используйте парк грамотно!

В отличие от процедуры МДП, здесь нет ограничений на пункты пересечения границы — огонь!

Недостатки работы:

Деятельность лицензирована. Регистрация сопряжена с определенными условиями и трудностями. Как получить этот статус? — Специально для вас мы уже рассказали об этом здесь.

Вы должны явиться на таможню. Это несложно. Мы научим вас, как.

Требуется гарантия платежа в размере 200 000 евро.

Обязанности:

Соблюдение требований транзита (доставка товара в срок в неизменном состоянии). Вести учет и предоставлять таможенным органам отчетность по товарам, перемещаемым под таможенным контролем. Оплатить таможенные пошлины в случае недоставки товара. Не разглашайте полученную от грузоотправителя/получателя/экспедитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, банковскую или иную тайну. Информирует ФТС России об изменениях в информации, сообщенной при регистрации, в течение 5 рабочих дней.

Различия с процедурой MDP (TIR)

Таможенный перевозчик и перевозчик TIR — это два разных статуса, их нельзя путать. Вот различия:

Предприятия, имеющие разрешение МДП, занимаются исключительно перевозкой грузов автомобильным транспортом. Таможенный перевозчик — всеми видами транспорта.

Гарантия таможенного перевозчика признается на территории ЕАЭС, а перевозчик МДП может перевозить товары на территории 68 государств-членов Конвенции МДП.

Таможенные перевозчики зарегистрированы в Федеральной таможенной службе России. Запись МДП выдается АСМАП по согласованию с ФТС России и Ространснадзором.

Лимит таможенной гарантии TIR составляет 60 000 евро. Для таможенного перевозчика нет ограничений.

TIR используется только при пересечении границы. Статус таможенного перевозчика часто используется для перевозок под таможенным контролем внутри страны. Поэтому таможенные перевозчики не связаны требованиями ЕС по транспортной среде и габаритам.

Обычно транспортная компания получает оба статуса — это удобно и позволяет ей использовать соответствующий статус в зависимости от маршрута перевозки и характера груза.

Как стать таможенным перевозчиком

Условия регистрации: