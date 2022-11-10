Кто такой таможенный перевозчик

Таможенный перевозчик — это транспортная компания, зарегистрированная в качестве него и перевозящая товары, подлежащие таможенному контролю. Его обязанность — доставить товар в место и время, указанные таможенным органом, в сохранности. Проверенный послужной список такого перевозчика, отсутствие определенных нарушений и обеспечение в размере 200 000 евро гарантируют доставку товара.
Транспорт под таможенным контролем — это особый вид транспорта, который разрешен при условии обеспечения таможенных платежей. Например, груз прибывает из США в Пулково (Санкт-Петербург) и должен быть доставлен в Тверь и там растаможен. Таможенная служба разрешит такую перевозку таможенному перевозчику или при условии обеспечения оплаты. Таможенный перевозчик имеет лицензию в России.
Преимущества работы
- Она признана во всех странах ЕАЭС. Вы внесены в реестр в Российской Федерации и проезжаете через любые пункты пропуска ЕАЭС. Как это здорово!
- Нет ограничений по стоимости перевозимого товара — красота! (Это существенное отличие от TIR, где лимит депозита составляет 60 000 евро).
- Никаких страховых/гарантийных сборов для Арсенала, Белтаможсервиса и т.д.!
- Возможность использования старых или длиннобазных грузовиков при перевозке грузов внутри страны (например, транзит из российских портов) — используйте парк грамотно!
- В отличие от процедуры МДП, здесь нет ограничений на пункты пересечения границы — огонь!
Недостатки работы:
- Деятельность лицензирована. Регистрация сопряжена с определенными условиями и трудностями. Как получить этот статус? — Специально для вас мы уже рассказали об этом здесь.
- Вы должны явиться на таможню. Это несложно. Мы научим вас, как.
- Требуется гарантия платежа в размере 200 000 евро.
Обязанности:
- Соблюдение требований транзита (доставка товара в срок в неизменном состоянии).
- Вести учет и предоставлять таможенным органам отчетность по товарам, перемещаемым под таможенным контролем.
- Оплатить таможенные пошлины в случае недоставки товара.
- Не разглашайте полученную от грузоотправителя/получателя/экспедитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, банковскую или иную тайну.
- Информирует ФТС России об изменениях в информации, сообщенной при регистрации, в течение 5 рабочих дней.
Различия с процедурой MDP (TIR)
Таможенный перевозчик и перевозчик TIR — это два разных статуса, их нельзя путать. Вот различия:
- Предприятия, имеющие разрешение МДП, занимаются исключительно перевозкой грузов автомобильным транспортом. Таможенный перевозчик — всеми видами транспорта.
- Гарантия таможенного перевозчика признается на территории ЕАЭС, а перевозчик МДП может перевозить товары на территории 68 государств-членов Конвенции МДП.
- Таможенные перевозчики зарегистрированы в Федеральной таможенной службе России. Запись МДП выдается АСМАП по согласованию с ФТС России и Ространснадзором.
- Лимит таможенной гарантии TIR составляет 60 000 евро. Для таможенного перевозчика нет ограничений.
- TIR используется только при пересечении границы. Статус таможенного перевозчика часто используется для перевозок под таможенным контролем внутри страны. Поэтому таможенные перевозчики не связаны требованиями ЕС по транспортной среде и габаритам.
Обычно транспортная компания получает оба статуса — это удобно и позволяет ей использовать соответствующий статус в зависимости от маршрута перевозки и характера груза.
Как стать таможенным перевозчиком
Условия регистрации:
- Опыт работы по перевозке грузов не менее 2 лет;
- Обеспечение уплаты таможенных пошлин в размере 200 000 евро (банковская гарантия/депозит/гарантия);
- Наличие разрешения на осуществление перевозки грузов, если такая деятельность требует такого документа (требуется, если вы осуществляете перевозку за границу);
- Владение/аренда транспортных средств, пригодных для перевозки под таможенными печатями и пломбами;
- Нет невыполненных обязательств по оплате пошлины;
- Отсутствие преследования за таможенные правонарушения, предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.11, 16.15 и частями 2 и 3 статьи 16.23 Таможенного кодекса Российской Федерации, в течение 1 года до даты подачи заявления в ФТС;
- Компания не является государственным предприятием или ГУП, а также не принадлежит таможенным органам.