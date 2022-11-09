Главная » Новости

Рестайлинговая модификация LADA Vesta получила систему контроля слепых зон

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

LADA Vesta NG станет первой моделью марки с системой контроля слепых зон. Ранее такой опции не было ни в одной модели АвтоВАЗа.
Портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителей автопроизводителя пишет, что система контроля слепых зон появится в рестайлинговой LADA Vesta.

Предположительно эта система будет доступна только в топовых комплектациях. Напомним, LADA Vesta вернется на конвейерную линию весной 2023 года. В новой версии семейства используется порядка 600 новых деталей и компонентов.

LADA Vesta ранее собирали на ижевском заводе компании, последняя партия LADA Vesta NG была собрана из имеющихся комплектов и в итоге с конвейерной линии сошло 240 автомобилей.

В следующем году LADA Vesta NG начнут собирать на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти.

lada Lada Vesta
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО