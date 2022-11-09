Рестайлинговая модификация LADA Vesta получила систему контроля слепых зон

LADA Vesta NG станет первой моделью марки с системой контроля слепых зон. Ранее такой опции не было ни в одной модели АвтоВАЗа.

Портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителей автопроизводителя пишет, что система контроля слепых зон появится в рестайлинговой LADA Vesta.

Предположительно эта система будет доступна только в топовых комплектациях. Напомним, LADA Vesta вернется на конвейерную линию весной 2023 года. В новой версии семейства используется порядка 600 новых деталей и компонентов.

LADA Vesta ранее собирали на ижевском заводе компании, последняя партия LADA Vesta NG была собрана из имеющихся комплектов и в итоге с конвейерной линии сошло 240 автомобилей.

В следующем году LADA Vesta NG начнут собирать на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти.