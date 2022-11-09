Китайский автобренд TANK запустил официальный сайт в России

Новый автомобильный бренд из Китая – Tank в России запустил официальный сайт и раскрыл некоторую информацию о моделях для российского рынка.

Автомобильный бренд Tank создан компанией Great Wall, и в России под этим именем будут продавать внедорожники Tank 300 и Tank 500.

В продажу они поступят в следующем году, а презентация моделей должна пройти в этом месяце. Tank 300 получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, полный привод и неразрезной задний мост

Информации про Tank 500 пока нет, но сообщается, что этот внедорожник получит на российском рынке большое количество «умных» систем.

Также скоро ожидается презентация Tank 700, а эта модель в будущем тоже должна появится на российском рынке.