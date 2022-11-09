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Компания VOLVO может выпустить новый субкомпактный электрический кроссовер VOLVO EX30

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В компании Volvo намерены выпустить новый электрический кроссовер на платформе Geely SEA. Китайская тележка должна лечь в основу субкомпактного «паркетника» под названием EX30.
О том, что шведский автопроизводитель готовится к выходу новой модели рассказал глава Volvo Australia.

По его словам, на австралийском рынке субкомпактный электрический кроссовер появится даже раньше, чем флагманский Volvo EX90.

Производство Volvo EX30 организуют в Китае. О характеристиках модели пока ничего не сообщается, также пока нет приблизительных сроков выхода.

Флагманский кроссовер Volvo EX90 будет представлен в Стокгольме 9 ноября, а в продажу эта модель поступит в 2023 году.

volvo Volvo EX30
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