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АВТОВАЗ планирует повысить качество двигателей автомашин LADA

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Сейчас выпускаются только 8-клапанные моторы объемом 1.6 и 1.7 литра, которые устанавливаются в Lada Granta и Niva.

Другие силовые агрегаты пока не производят, их сняли с производства как только были введены санкции.

Исполнительному вице-президенту по производству АвтоВАЗа Михаилу Рябову на производстве чугунного литья и поковок показали проект нового контроля качества блока цилиндров.

После ведения новой методики повысится качество агрегатов для автомобилей Lada.

В дальнейшем планируется организовать выпуск 16-клапанных двигателей. В планах автопроизводителя наладить производство и 1,8-литрового двигателя, который установят в Lada Niva Sport.

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