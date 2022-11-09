Официальные дилеры TOYOTA в России начали продажи кроссовера TOYOTA RAV4 из КНР

В России дилерские центры марки Toyota начали принимать заказы на новые кроссоверы Toyota RAV4. Эти машины будут поставлять из Китая, причем обещают привезти авто без пробега.

Журналисты издания Autonews под видом покупателей узнали, что кроссоверы прибудут в РФ в конце декабря или начале января следующего года.

Заказы принимают в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах и ряде других дилерских центров марки. Доступны для заказа переднеприводные и полноприводные версии с 2,0-литровым 171-сильным мотором и вариатором Direct Shift-CVT.

Минимальная цена Toyota RAV4 будет 3,540 млн рублей, а самая дорогая обойдется за 4,29 млн рублей.

Предлагают различные версии — с тканевым и кожаным салоном. Уже в базовой есть системы ABS, EBD, VSC, а также система предупреждения об угрозе фронтального столкновения и о приближающихся пешеходов.

Также базовая версия получила систему удержания в полосе движения и динамический круиз-контроль. При это в базовой и следующей за ней комплектациях нет подогрева передних сидений.

Дилерские центры отмечают, что готовы обеспечить двухлетнюю гарантию или 75 тыс. км пробега.