Франц Тост: работало все, что говорил Матешиц. Нам будет не хватать его

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост поделился своими воспоминаниями относительно личности владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица. Также Тост рассказал о том, как смог перенести смерть Матешица в этом году. Автоспорт представлен многочисленными турнирами в разных мировых БК. Получить информацию о том, как скачать Пари на смартфон, можно на портале «Рейтинг Букмекеров».

«Матешиц был невероятной личностью, очень запоминающимся человеком. Империя «Ред Булл» была развита именно благодаря его страсти к делу и целеустремленности. Я счастлив, что на протяжении стольких лет мне удалось поработать с Дитрихом. И я благодарен абсолютно за все, что Матешиц смог сделать и для меня лично, и для всей команды.

Прекрасно помню, как Матешиц говорил, чтобы я сделал упор на создание молодежной программы. Он утверждал, что в этом направлении можно преуспеть, оно сможет принести плоды. Можно с уверенностью говорить о том, что все сказанное Матешицем отлично работало. Дитрих мог не просто просчитывать ситуацию наперед, но и делать это успешно. Это уникальный человек, в мире больше не будет такого никогда. Шок от его смерти не прошел до сих пор», – рассказал Тост.