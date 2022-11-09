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Берни Экклстоун: быть может, Мик Шумахер уйдет из Формулы-1 насовсем

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Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал комментарий относительно будущего гонщика Мика Шумахера в F-1. По словам Экклстоуна, Шумахер вряд ли будет выступать в команде «Хаас» в следующем сезоне и есть вероятность, что пилот уйдет из Формулы-1. Гонки в рамках F-1 освещаются всеми мировыми букмекерами. Узнать о том, как получить бонус на первую ставку в БК, можно на сайте «РБ».

«Мне кажется, Мик не останется в «Хаасе». Многие остались разочарованы тем, как он выступил в сезоне. Сложно сказать, в чем дело – в Мике или в его команде. Не сейчас почти невозможно представить, что кто-то может сказать о том, что Шумахер заслуживает места в команде-победительнице. Он находится далеко не в таком положении в данный момент.

Допускаю, что Шумахеру придется забыть об F-1. Мику, возможно, придется сосредоточиться на других выступлениях в автоспорте. Самое большое бремя, которое досталось в жизни Мику – это его имя. Шумахер старается с этим справится, но это доставляет ему проблемы. По этой причине можно было бы попытать счастья в другой категории. Последить за развитием карьеры Мика будет определенно интересно», – высказал свои предположения Экклстоун.

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