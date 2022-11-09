Розыгрыши автомобилей в букмекерских конторах

Букмекеры регулярно проводят акции и разыгрывают ценные призы: компьютеры, ноутбуки, реальные деньги, мобильные телефоны и различные аксессуары. Наиболее ценные призы в розыгрышах – автомобили.

Выиграть авто в 2022 году можно в 3 букмекерских конторах. Компании по приему пари предлагают доступные условия – принять участие в розыгрышах ценных призов и автомобилей смогут все зарегистрированные пользователи букмекеров.

Розыгрыши автомобилей в 2022 году

В 2022 году розыгрыши автомобилей проводят 3 букмекерские конторы: «1хСтавка», «Олимп» и «Тенниси».

Акция «Максимальный драйв» в букмекерской конторе «Олимп»

Букмекер «Олимп» разыгрывает 7 автомобилей премиум-класса. Акция проходит в 7 этапов с 19.09.2022 года по 12:00 25.12.2022 года.

Букмекерская контора предлагает клиентам совершать ставки на спорт с коэффициентами 1.50 и выше на сумму от 500 рублей и получать за это лотерейные билеты для участия в розыгрыше. За каждые поставленные 500 рублей букмекер подарит 1 лотерейный билет, количество билетов не ограничено.

Чем больше билетов – тем выше шанс стать обладателем автомобиля.

Букмекер разыгрывает авто:

Toyota Camry 2022 – 5 единиц.;

Toyota Land Cruiser 300 2021 – 1 авто.;

Mercedes-Benz G-Class 2021 – 1 авто.

Помимо автомобилей, игроки могут стать обладателями других ценных призов: наушников, смартфонов, умных браслетов, портативных колонок, игровых консолей и промокодов на бесплатную ставку.

Акция «Тачки с теннисирующим эффектом» в БК «Тенниси»

Букмекерская контора «Тенниси» 20.12.2022 года разыграет 2 автомобиля Porsche Panamera 2022. Для участия в акции игрокам необходимо заключать спортивные пари во время действия бонусной программы с 15.05.2022 года по 19.12.2022 года.

Букмекер учитывает ставки:

одиночные пари с коэффициентом 2.00 и выше на сумму от 5 000 рублей – за каждые поставленные 5 000 рублей игрок получит 1 лотерейный билет;

экспрессы с общим коэффициентом не менее 2.00 на сумму от 2 000 рублей – за каждый 2 000 рублей пари игрок получит 1 лотерейный билет.

Количество лотерейных билетов не ограничено. Букмекер проведет розыгрыш автомобилей и определит победителя случайным образом при помощи генератора случайных чисел.

В рамках акции клиенты БК «Тенниси» могут выиграть автомобили, умные часы, мобильные телефоны, игровые консоли, наушники, планшетные компьютеры и колонки.

Акция «World Car 2022» в букмекерской конторе «1хСтавка»

Букмекер «1хСтавка» проводит акцию «World Car 2022» в 2 этапа:

1 этап

Букмекер разыграет автомобиль KIA Ceed 1.6 2022 Luxe. Для участия в розыгрыше необходимо заключать выигрышные пари от 100 рублей на матчи в рамках ЧМ по футболу. Максимальное число билетов на аккаунт – 1.

2 этап

Букмекер разыграет суперприз акции – автомобиль Merсedes-Benz CLA 200 4MATIC 2022. Для участия в розыгрыше суперприза игрокам необходимы супер-билеты, которые букмекер выдает за каждые поставленные 2 222 рубля на противостояния по ЧМ 2022. Максимальное количество билетов не ограниченно.

Кроме автомобилей, букмекер разыграет множество дополнительных призов:

планшет Apple 11″ iPad Pro Wi-Fi+Cell — 2 шт.;

электрический самокат HIPER Model B2 — 5 шт.;

смартфон Apple iPhone 13 Pro Max — 3 шт.;

ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1 — 2 шт.;

промокод на бесплатное пари на сумму 2 000₽ — 50 шт.

Срок проведения акции – 21 октября 2022 года по 18 декабря 2022 года.

Условия получения выигрыша

Согласно российскому законодательству, выигрыши в акциях следует задекларировать и уплатить 13% рыночной стоимости приза. Обязательства по уплате налога НДФЛ букмекеры возлагают на победителей акции, как и расходы на постановку автомобиля на учет в МРЭО и его доставку.

Акции букмекерских контор позволяют получить внушительные призы и ценные награды. Часто БК предоставляют бонусные коды для активации эксклюзивных акций и программ лояльности. Промокод «Мелбет» позволяет новичкам получить бонус за регистрацию до 15 000 рублей.