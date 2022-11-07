Как разложить пасьянс: правдивое и точное гадание на любовь

Игральные карты — это не только азартное развлечение, но ещё и старинный инструмент для гаданий. С развитием современных технологий стало популярным пасьянс гадание онлайн бесплатно, однако часть людей предпочитает раскладывать карты собственноручно, чтобы узнать свою судьбу на ближайшее время. С помощью хорошего гадания можно узнать, что чувствует к вам объект симпатии на самом деле, каковы перспективы ваших отношений и многое другое.

Не все знают, что для гаданий пригодна обычная игральная колода из 36 карт. Когда люди испытывают сомнения в чем-либо, затрудняются с принятием решения или желают выяснить истинные чувства второй половинки, они раскладывают пасьянс. Это может показаться странным, но такое гадание действительно даёт правдивые ответы на насущные вопросы.

Техника раскладывания любовного пасьянса

С помощью данного гадания-пасьянса вы сможете выяснить настоящее отношение мужчины к вам, его намерения и чувства. Справится с таким раскладом даже новичок, ни разу не державший карты в руках. Для гадания вам необходимо приобрести новую колоду из 36 игральных карт, которая ранее не использовалась для игр. Тщательным образом её перемешайте, думая о своём возлюбленном, визуализируя его облик в голове.

Раскладывайте перед собой карты рубашками вниз по рядам таким образом, чтобы в каждом ряду находилось по шесть карт. Суть пасьянса состоит в том, что в процессе вам нужно убирать карты одинакового достоинства, если они расположены по диагонали друг к другу. На их места кладите новые карты из колоды, а убранные просто пока отложите в сторону.

Затем соберите все карты пасьянса, перемешайте и снова разложите по такому же принципу, но теперь в ряду должно находиться только пять карт. Данный алгоритм действия необходимо повторить до тех пор, пока не останется всего лишь два ряда в пасьянсе. Теперь вам нужно просто посчитать, сколько присутствует парных карт.

1 пара — у мужчины серьёзные намерения, он думает о браке и считает вас идеальной второй половинкой для себя.

2 пары — мужчина искренне в вас влюблён и ждёт каждой встречи.

3 пары — у мужчины есть к вам симпатия и интерес.

4 пары — он хочет видеть вас чаще.

5 пар — он считает, что вы очень привлекательны внешне, есть интерес.

6 пар — его сердце уже занято другой женщиной.

7 пар и более — загаданный мужчина равнодушен к вам.

Советы: как гадать, чтобы ответ был верным

Очень важно суметь настроиться на процесс гадания, выкинуть из головы лишние мысли, максимально сосредоточиться и успокоиться. В противном случае карты будут врать либо вы не сможете правильно растолковать полученный ответ. Перед началом пасьянса убедитесь, что энергетическая связь между вами и колодой достаточно сильна. Подержите её в руках, перебирая карты, попросите её дать вам верный ответ. При необходимости вы даже можете прочитать какой-либо заговор.

Успех любовного гадания во многом также зависит от того, насколько подробно вы визуализируете в голове интересующего человека. Представьте его образ в мельчайших подробностях, а если есть такая возможность, то положите рядом его фото и смотрите на него. Думайте об объекте своего интереса, вспоминайте его лицо, взгляд, улыбку, произносите вслух или мысленно его полное имя. Иногда бывает и такое, что в процессе раскладывания пасьянса человек путается, делает ошибки из-за своей невнимательности, не замечает некоторые важные комбинации. В этом нет ничего страшного: такие ошибки свойственны новичкам, которые редко пользуются игральными картами.

Рекомендуется перед гаданием немного потренироваться и пару раз разложить пробный пасьянс, не задавая картам вопроса. Благодаря этому в следующий раз вы сможете лучше сконцентрироваться на интересующей личности при гадании. Желательно тренироваться до тех пор, пока данный пасьянс не будет получаться у вас уже машинально, автоматически. Это даст возможность довериться своей интуиции и отключить на время логику, которая при гаданиях нередко является препятствующим фактором.

Немаловажным является вопрос о том, когда стоит обращаться к игральным картам за предсказанием, как часто можно это делать. Лучше всего ограничиться одним сеансом гадания в месяц. Не следует сразу же перекладывать пасьянс, если вы получили ответ, который вас не удовлетворяет. В таком случае карты могут обидеться и начать врать. Получив негативный результат, стоит задуматься о том, как вам исправить положение дел, а не пытать карты до тех пор, пока не получите позитивный, но фальшивый ответ.

Перед гаданием создайте подходящую обстановку. В помещении должно быть тихо, чисто и уютно. Ничего не должно отвлекать вас от магического ритуала. Убедитесь, что рядом нет других людей. Вы должны остаться с картами наедине. При необходимости можно зажечь свечи: считается, что огонь поглощает негативную энергию.