Трехслойный гофрокартон по выгодным ценам от производителя

Многослойный гофрированный картон – это недорогой упаковочный материал, который нашел применение во многих сферах. Благодаря многослойной структуре, он выдерживает внушительные нагрузки. При производстве и продаже товаров такой материал часто используется для амортизации. Он защищает содержимое от повреждений в результате механического воздействия. Использовать листовые и рулонные заготовки можно для обертывания груза во время хранения или транспортировки, для производства коробок нужных размеров.

Заказать трехслойный гофрированный картон по выгодным ценам предлагает компания ООО «МС-ПАК». Это крупнейший российский производитель гофрированного картона, который располагает современной материально-технической базой. Это позволяет выпускать гофрокартон высокого качества крупными партиями. Ассортимент включает разные по качеству и стоимости марки:

Т-21;

Т-22;

Т-23;

Т-24.

Гофрокартон Т-21 считается самым дешевым в представленной категории. Для его производства используется макулатура. Он состоит из трех слоев, которые надежно фиксируются между собой с помощью клея ПВА. Гофрокартон Т-23 стоит дороже предшественника, так как для его изготовления помимо макулатуры используется целлюлозная масса. Благодаря этому, повышается надежность и прочность. Этот материал подходит для производства ящиков, предназначенных для упаковки небольшого по весу груза, некритичного к воздействию влаги.

Условия заказа гофрированного трехслойного картона напрямую от производителя

Гофрокартон Т-24, Т-22, Т-23 и других марок производитель предлагает к покупке как в розницу, так и оптом. Минимальный заказ – 1 лист. Но чем больше партия, тем ниже стоимость одной единицы. Самые выгодные цены производственная компания предлагает для крупных оптовых клиентов при заказе от 1000 штук. Более подробно изучить цены можно на официальном сайте ООО «МС-ПАК». Вас всегда готовы проконсультировать менеджеры.

Оформить заказ производственная компания предлагает как через сайт, так и по телефону. Она поддерживает складские запасы. В наличии всегда есть популярные виды гофрированного картона, поэтому доставка проводится в сжатые сроки. По Москве и области заказы доставляются собственным транспортом, в регионы – посредством проверенных транспортных и курьерских служб.