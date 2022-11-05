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В Казахстане нашлась замена кроссоверам Toyota RAV4 российского производства в 2022 году

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Представительство японской компании в Казахстане решило поставлять в страну популярные кроссоверы, собранные в Японии.

Если ранее Toyota RAV4 поставляли в Казахстан из России, где они собирались на заводе в Петербурге, то теперь в стране станет доступен кроссовер японской сборки.

Он обойдется немного дороже российского варианта, но и опций в нем окажется больше. Первые партии кроссоверов доберутся до дилеров в Казахстане уже к концу года.

Обновленная версия модели будет доступна только с одним двухлитровым 173-сильным двигателем, в паре с которым будет работать вариатор и система полного привода.

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