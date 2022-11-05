Главная » Новости

Электромобили XEV YO-YO с опцией печати деталей на 3D-принтере появятся у дилеров в РФ

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

Необычный сити-кар будет доступен для покупки на российском рынке.

Модель XEV YO-YO представляет собой субкомпактный электрокар с такими габаритами: 2495/1500/1555 мм, колесная база — 1680 мм.

Особенность этого автомобиля состоит в том, что в нем детали печатают на 3D-принтере, включая детали кузова.

Также в модели стоит отметить наличие панорамной крыши, сенсорного дисплея на передней панели и возможность управления функциями авто со смартфона. Силовая установка представлена одним электромотором мощностью 20 л.с.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 10,3 кВт*ч с тремя сменными блоками. Запас хода достигнет 150 км, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 80 км/ч. Во сколько оценят XEV YO-YO в России, пока неизвестно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО