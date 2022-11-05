Электромобили XEV YO-YO с опцией печати деталей на 3D-принтере появятся у дилеров в РФ

Необычный сити-кар будет доступен для покупки на российском рынке.

Модель XEV YO-YO представляет собой субкомпактный электрокар с такими габаритами: 2495/1500/1555 мм, колесная база — 1680 мм.

Особенность этого автомобиля состоит в том, что в нем детали печатают на 3D-принтере, включая детали кузова.

Также в модели стоит отметить наличие панорамной крыши, сенсорного дисплея на передней панели и возможность управления функциями авто со смартфона. Силовая установка представлена одним электромотором мощностью 20 л.с.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 10,3 кВт*ч с тремя сменными блоками. Запас хода достигнет 150 км, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 80 км/ч. Во сколько оценят XEV YO-YO в России, пока неизвестно.