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На рынке РФ стартовали продажи новых кроссоверов MAZDA CX-4 из КНР

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Параллельный импорт дал возможность привозить различные автомобили на российский рынок.

Так, в продаже на российском рынке появился кросс-купе Mazda CX-4, а он создавался для китайского рынка. При этом эта модель стала доступна не у одного российского автодилера, а в автосалонах по всей стране.

Это выяснил портал Quto.ru, отмечая, что в у дилеров кроссовер доступен только в одной версии с 2,0-литровым 158-сильным мотором Skyactiv-G, работающим в связке с 6-скоростным автоматом и переднеприводной системой.

А вот доступных комплектаций три. Самая дешевая продается по цене 2,99 млн рублей. Вторая по цене комплектация получила ценник 3,25 млн рублей, а топовый вариант оценен в 3,52 млн рублей.

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