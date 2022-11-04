Autonews: В РФ стартовали продажи электрического кроссовера Volkswagen ID.6 Crozz из КНР

Volkswagen не планировал выводить на российский рынок электрический кроссовер ID.6 Crozz, но параллельный импорт позволил эту модель привезти в Россию.

Крупный продавец новых автомобилей разместил объявления о продаже новых электрических кроссоверов Volkswagen ID.6 Crozz.

Модель предлагается с электрическим силовым агрегатом мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 77 кВт/ч

Такой тяговый блок аккумуляторов обеспечит до 565 км пробега на одном заряде. Электрокроссовер доступен только в синем и белом исполнении, также продавец готов под заказ привезти и другие модели.

Volkswagen ID.6 Crozz выпускается на китайском совместном предприятии FAW-Volkswagen.