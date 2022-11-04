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Какой автономный отопитель выбрать

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Автономный отопитель предназначен для нагрева воздуха в салоне автомобиля. Он работает независимо от основного двигателя транспортного средства, что позволяет снизить расход топлива. Использовать систему можно в грузовых и легковых автомобилях, на катерах и в небольших помещениях.

Какой автономный отопитель выбрать

Содержание
  1. Принцип работы автономного воздушного отопителя
  2. Бензин или дизель?
  3. 12 В или 24 В?
  4. Тепловая мощность
  5. Стоимость автономных отопителей
  6. Производители

Принцип работы автономного воздушного отопителя

Воздушный отопитель работает на бензине или дизельном топливе. Горючее может поступать как из основного бака автомобиля, так и из дополнительной емкости.

Фен состоит из топливного насоса, камеры сгорания, теплообменника и воздушного нагнетателя. Насос подает топливо в камеру сгорания, где оно воспламеняется и выделяет большое количество теплоты. В результате теплообменник нагревается, передавая тепло в окружающий воздух. Чтобы ускорить движение воздушных потоков по салону, в конструкции предусмотрена система обдува.

Управлять оборудованием можно с помощью пульта (в некоторых моделях дополнительно предусмотрен модуль дистанционного управления). Также фены имеют датчики перегрева, которые прекращают работу системы в аварийных ситуациях.

Бензин или дизель?

Один из главных параметров воздушного отопителя – это вид используемого топлива. Большинство автомобильных автономок работают на дизеле, однако в продаже имеются и бензиновые версии.

Популярность дизельных моделей связана с тем, что такие системы устанавливаются, преимущественно, именно на автомобилях с дизельным двигателем. Использование одного вида топлива для питания ДВС и отопителя позволяет упростить эксплуатацию и повысить безопасность оборудования. Соответственно, для бензиновых автомобилей лучше подойдут автономки, работающие на бензине.

К дополнительным преимуществам бензина можно отнести лучшую устойчивость к низким температурам. Тем не менее, вязкостно-температурная характеристика зимней и арктической солярки позволяют использовать это топливо для обогрева салона даже в сильные морозы.

12 В или 24 В?

Еще один важный параметр системы – это напряжение ее питания. Здесь выбор достаточно прост: для грузовых автомобилей и тяжелой техники следует выбирать автономные отопители напряжением 24 В. Для легковых автомобилей, фургонов, пикапов и микроавтобусов подойдет автономный дизельный отопитель 12 В.

Тепловая мощность

В линейке каждого производителя предусмотрено как минимум 2 модели с различной тепловой мощностью. Этот параметр определяет, какой объем пространства способна прогреть система. Обычно, при выборе руководствуются следующей классификацией:

  • 2 кВт – отопитель подойдет для установки в легковых автомобилях и грузовиках без спальника;

  • 3 кВт – такие системы подойдут для микроавтобусов вместимостью менее 12 человек и некоторых грузовиков;

  • 4 кВт – можно использовать для грузовиков со спальником и высокой кабиной;

  • 5 кВт – небольшие помещения и полноразмерные автобусы.

Не стоит выбирать сухой фен со слишком большим запасом мощности. Такой выбор приведет к излишнему потреблению топлива и неэффективному использованию оборудования.

Стоимость автономных отопителей

Цены на оборудование значительно различаются: можно купить как недорогие автономные отопители за примерную сумму в 10 000 рублей, так и более сложные варианты с надежной конструкцией и дополнительными системами защиты за 30 000 рублей и выше.

Производители

На рынке представлен широкий ассортимент отопителей для грузовых и легковых автомобилей. Наибольшей популярностью пользуются системы от российских, германских и китайских производителей:

  • Heatcool – новый бренд китайских автономок, который появился в продаже только в 2021 году. Компания активно развивает собственную дилерскую сеть и предлагает низкие цены на оборудование.

  • LF Bros – известная китайская компания. Предлагает сразу 2 линейки автономных отопителей: Синь Джи и Лунфей. Первый вариант – проще по конструкции и дешевле. Второй – обладает высоким качеством сборки и считается лучшей автономкой из Китая.

  • WÖLFen – еще один молодой бренд сухих фенов, появившийся на рынке только в сезоне 2022-2023 года. По заявлениям компании, на производстве используются немецкие технологии и ведется строгий контроль качества. Кроме того, цена отопителей остается одной из самых низких в сегменте.

  • Адверс – крупнейший производитель России, выпускающий системы Спутник и Планар. По совокупности характеристик, эти отопители можно считать одними из лучших не только в стране, но и во всем мире.

  • ТеплоАвто – компания из Набережных Челнов. Предлагает 2 линейки систем: Aero Comfort и Avtoteplo.

  • Thermotrans – российская компания, имеющая собственное производство в Китае. Предлагает доступные и надежные системы мощностью 2 кВт и 5 кВт.

  • Webasto – один из самых известных мировых брендов отопителей. Производитель базируется в Германии и предлагает широкую линейку климатического оборудования.

Таким образом, рынок автономных отопителей достаточно насыщен. Здесь присутствуют системы различной мощности, которые подходят для установки на легковые и грузовые автомобили, в помещениях, каютах и автобусах.

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