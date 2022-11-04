Какой автономный отопитель выбрать

Автономный отопитель предназначен для нагрева воздуха в салоне автомобиля. Он работает независимо от основного двигателя транспортного средства, что позволяет снизить расход топлива. Использовать систему можно в грузовых и легковых автомобилях, на катерах и в небольших помещениях.

Принцип работы автономного воздушного отопителя

Воздушный отопитель работает на бензине или дизельном топливе. Горючее может поступать как из основного бака автомобиля, так и из дополнительной емкости.

Фен состоит из топливного насоса, камеры сгорания, теплообменника и воздушного нагнетателя. Насос подает топливо в камеру сгорания, где оно воспламеняется и выделяет большое количество теплоты. В результате теплообменник нагревается, передавая тепло в окружающий воздух. Чтобы ускорить движение воздушных потоков по салону, в конструкции предусмотрена система обдува.

Управлять оборудованием можно с помощью пульта (в некоторых моделях дополнительно предусмотрен модуль дистанционного управления). Также фены имеют датчики перегрева, которые прекращают работу системы в аварийных ситуациях.

Бензин или дизель?

Один из главных параметров воздушного отопителя – это вид используемого топлива. Большинство автомобильных автономок работают на дизеле, однако в продаже имеются и бензиновые версии.

Популярность дизельных моделей связана с тем, что такие системы устанавливаются, преимущественно, именно на автомобилях с дизельным двигателем. Использование одного вида топлива для питания ДВС и отопителя позволяет упростить эксплуатацию и повысить безопасность оборудования. Соответственно, для бензиновых автомобилей лучше подойдут автономки, работающие на бензине.

К дополнительным преимуществам бензина можно отнести лучшую устойчивость к низким температурам. Тем не менее, вязкостно-температурная характеристика зимней и арктической солярки позволяют использовать это топливо для обогрева салона даже в сильные морозы.

12 В или 24 В?

Еще один важный параметр системы – это напряжение ее питания. Здесь выбор достаточно прост: для грузовых автомобилей и тяжелой техники следует выбирать автономные отопители напряжением 24 В. Для легковых автомобилей, фургонов, пикапов и микроавтобусов подойдет автономный дизельный отопитель 12 В.

Тепловая мощность

В линейке каждого производителя предусмотрено как минимум 2 модели с различной тепловой мощностью. Этот параметр определяет, какой объем пространства способна прогреть система. Обычно, при выборе руководствуются следующей классификацией:

2 кВт – отопитель подойдет для установки в легковых автомобилях и грузовиках без спальника;

3 кВт – такие системы подойдут для микроавтобусов вместимостью менее 12 человек и некоторых грузовиков;

4 кВт – можно использовать для грузовиков со спальником и высокой кабиной;

5 кВт – небольшие помещения и полноразмерные автобусы.

Не стоит выбирать сухой фен со слишком большим запасом мощности. Такой выбор приведет к излишнему потреблению топлива и неэффективному использованию оборудования.

Стоимость автономных отопителей

Цены на оборудование значительно различаются: можно купить как недорогие автономные отопители за примерную сумму в 10 000 рублей, так и более сложные варианты с надежной конструкцией и дополнительными системами защиты за 30 000 рублей и выше.

Производители

На рынке представлен широкий ассортимент отопителей для грузовых и легковых автомобилей. Наибольшей популярностью пользуются системы от российских, германских и китайских производителей:

Heatcool – новый бренд китайских автономок, который появился в продаже только в 2021 году. Компания активно развивает собственную дилерскую сеть и предлагает низкие цены на оборудование.

LF Bros – известная китайская компания. Предлагает сразу 2 линейки автономных отопителей: Синь Джи и Лунфей. Первый вариант – проще по конструкции и дешевле. Второй – обладает высоким качеством сборки и считается лучшей автономкой из Китая.

WÖLFen – еще один молодой бренд сухих фенов, появившийся на рынке только в сезоне 2022-2023 года. По заявлениям компании, на производстве используются немецкие технологии и ведется строгий контроль качества. Кроме того, цена отопителей остается одной из самых низких в сегменте.

Адверс – крупнейший производитель России, выпускающий системы Спутник и Планар. По совокупности характеристик, эти отопители можно считать одними из лучших не только в стране, но и во всем мире.

ТеплоАвто – компания из Набережных Челнов. Предлагает 2 линейки систем: Aero Comfort и Avtoteplo.

Thermotrans – российская компания, имеющая собственное производство в Китае. Предлагает доступные и надежные системы мощностью 2 кВт и 5 кВт.

Webasto – один из самых известных мировых брендов отопителей. Производитель базируется в Германии и предлагает широкую линейку климатического оборудования.

Таким образом, рынок автономных отопителей достаточно насыщен. Здесь присутствуют системы различной мощности, которые подходят для установки на легковые и грузовые автомобили, в помещениях, каютах и автобусах.