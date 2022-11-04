Ошибки Volvo: как сделать расшифровку значений

При возникновении проблем в ходе эксплуатации автомобили подают сигнал своим владельцам для своевременного решения вопроса. Ошибки высвечиваются на приборной панели или мультимедийном дисплее, которым оснащены многие современные модели. Но, несмотря на технический прогресс, установить точную причину поломки бывает сложно, потому что неисправности появляются в виде кода или на английском языке. Поэтому расшифровка ошибок Вольво является начальным этапом обслуживания.

Виды ошибок

Не все неисправности требуют немедленного решения, однако существуют критические изъяны системы, которые сопровождаются горящим восклицательным знаком.

Красный цвет сигнализирует о серьезной поломке, езда с которой на транспортном средстве невозможна. Желтый – говорит о дефекте, который позволяет движение до ближайшего автосервиса.

Текстовые ошибки, которые нельзя игнорировать на Вольво:

SERVICE REQUIRED – требуется посещение сервисного центра для техобслуживания.

SERVICE URGENT – необходимо срочное посещение СТО, чтобы избежать значительных поломок.

STOP SAFELY ASAP – движение на автомобиле небезопасно, решить проблему нужно немедленно.

Обозначения модулей

У автомобилей Вольво множество оригинальных кодовых значений неисправностей, которые относятся к соответствующему модулю управления. Каждый код формируется по определенной структуре. Так любое символьное значение поломки начинается с буквенного обозначения модуля управления:

BCM – тормозная система

SRS – подушки и ремни безопасности

TCM – коробка передач

ECM – двигательная система

DEM – регулирование полного привода Haldex

AUM – звуковая система

CEM – блок управления центральной частью

DIM – приборная панель

DDM – водительская дверь

CCM – климат-контроль

PDM – пассажирская дверь

PSM – управление передними сиденьями

REM – задний электронный блок управления

UEM – управление дополнительными устройствами

SWM – рулевая система

SAS – угол поворота руля

POT – дверь багажника

PBM – стояночный тормоз

Далее в кодировке идет указание на специфичность поломки, тип неисправности и последним прописывается порядковый номер.

Сложность в распознании символов заключается в том, что универсальные сканеры не всегда могут верно определить ошибку из-за различий в цифровых кодовых значениях.

Программа для диагностики Вольво

Чтобы верно определить и расшифровать ошибки в работе автомобилей Вольво, на компьютер устанавливают специальную программу Volvo Information & Diagnostic for Aftersales или сокращенно VIDA. С помощью сканера DICE, который подключается к автомобилю и компьютеру, происходит считывание данных с транспортного средства и передача информации в программу.

Автосервис «RUSVOLVO» rusvolvo.ru, специализирующийся на ремонте Volvo, работает с вышеназванными лицензированными онлайн-приложениями, имеет доступ к обновлениям системы и помогает быстро и точно установить причину неисправности автомобиля.