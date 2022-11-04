Разновидности грузоперевозок по типу кузова и тоннажу

Транспортные грузоперевозки – это развитая ниша на рынке услуг. Многие обращаются в компании без предварительного ознакомления с информацией. В такой ситуации вам повезет, если вы выберете хорошую транспортную компанию, которая ответит на все интересующие вопросы и проведет консультацию, однако далеко не все организации действуют именно так.

Мы же рекомендуем сразу вооружиться данными о перевозках и их разновидностях. В большинстве своём они делятся по двум параметрам: типу кузова и тоннажу. На выбор транспорта влияет груз, который необходимо перевезти. В нашей статье мы разберем грузоперевозки до 1 тонны и другие разновидности услуг в транспортных компаниях.

Грузоперевозки по тоннажу

В зависимости от компании спектр услуг может различаться, однако профессиональные организации с широким автопарком предоставляют транспорт следующих вместимостей:

0,5 тонн (машины типа «Каблук»).

1 тонна (Портер, Соболь).

1,5 тонны (Газель).

От 3 до 7 тонн.

От 10 до 20 тонн.

Выбор тоннажа будет зависеть от количества груза, который необходимо перевезти. Также немалую роль могут играть габариты. Малые тоннажи обычно выбирают владельцы малого и среднего бизнесов, так как они зачастую перевозят небольшое количество товара. От десяти тонн и выше – выбор крупных предпринимателей, часто перевозящих много товара. Перед перевозкой грузов по Москве тщательно изучите ваш товар и его вес, чтобы правильно подобрать тоннаж грузового транспорта.

Грузовые перевозки по типу кузова

Гораздо интереснее дела обстоят с кузовом. Давайте разберемся, какие разновидности кузовов предоставляют транспортные компании:

Фургон. Самый простой и доступный тип кузова, предназначенный для перевозки обычных грузов.

Тент. В таком кузове необходимо перевозить груз, который может испортиться из-за воздействия погодных условий вроде выпадения осадков.

Борт. С таким кузовом нужно перевозить габаритные строительные материалы, так как их будет удобно погружать и разгружать с помощью специальной техники за счет отсутствия крыши.

Изотермический кузов и рефрижератор. Разновидность кузова, которая предназначена для товаров, требовательных к поддержанию оптимальной температуры. Это могут быть продукты питания, цветы и т.д.

То есть, при выборе кузова необходимо отталкиваться от назначения товара и погодных условий. Самым обычным товарам подойдет фургон, в то время как замороженным продуктам будет необходим рефрижератор. Впрочем, хорошие транспортные компании обязательно проконсультируют вас и помогут подобрать подходящий под ваши задачи транспорт.