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В Узбекистане стартовали продажи нового седана Chevrolet Onix

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Новый седан в первый день продаж вызвал повышенный спрос.

Его в Узбекистане начали продавать еще 1 ноября и только за первые пять часов дилеры подписали более 13,5 тыс. договоров на покупку, о чем рассказала пресс-служба UzAuto Motors. Производство Chevrolet Onix осуществляется на предприятии UzAuto Motors в городе Асака (Узбекистан).

В продаже он появился в пяти разных комплектациях по цене 110 000 000 до 165 180 000 сумов.

Все версии кроме базовой оснащены сигнализацией, кондиционером, рулевой колонкой с регулировкой по высоте и по вылету, электрорегулировкой боковых зеркал, регулировкой водительского сиденья по высоте, ограничителем скорости, системой мониторинга давления в шинах и т.д.

В Узбекистане стартовали продажи нового седана Chevrolet Onix

Также в зависимости от комплектации в автомобиле будут различные дополнительные системы безопасности и помощи водителю. Линейка двигателей Chevrolet Onix представлена двумя моторами объемом 1,2 литра. Первый имеет мощность 90 л.с. и работает с 5-скоростной механикой, а второй получил турбину и отдачу 132 л.с.

В паре с ним предлагается шестискоростной автомат. Заявленный расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км пути в смешанном режиме и 4,7 литра за городом. Разгон осуществляется за 10,9 секунды.

chevrolet Chevrolet Onix
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