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Autonews: автомобильный бренд Infiniti уходит из РФ после прекращения поставок еще в марте

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Автопроизводители постепенно заявляют об уходе с российского рынка.

Некоторые компании объявили о своем уходе почти сразу после начала СВО, другие решили не торопиться и временно прекратили поставки и производство машин.

Теперь отдельные бренды официально заявляют о своем решение относительно российского рынка.

Так, недавно решение покинуть рынок РФ приняла марка Infiniti, о чем сообщил портал Autonews со ссылкой на представителя российского офиса компании.

Поставки этих автомобилей прекратили еще в марте. В нашей стране официально предлагали модели QX50, QX55 и QX80, которые поставляли в страну из-за границы.

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