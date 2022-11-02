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Ульяновский автозавод УАЗ начал продажи УАЗ Патриота и Пикапа с ДВС класса Евро-0

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Автомобили УАЗа с грязными двигателями обойдутся дешевле на 20 тыс. рублей.

Устаревшие двигатели класса «Евро-0» получили модели Патриот и Пикап. Внедорожник с таким двигателем продается по цене 1,5 млн рублей, а пикап обойдется в 1,525 млн рублей.

При отсутствии систем ABS и EBD стоимость пикапа и внедорожника окажется ниже на 5 тыс. рублей.

Что касается двигателя, то речь идет о моторе ЗМЗ-409051, мощность которого составляет 150 л.с. при 235 Нм крутящего момента.

Работает агрегат с 5-ступенчатой механической КП и полноприводной системой.

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