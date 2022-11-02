В России наметилась тенденция снижения стоимость автомобилей с пробегом, на что обратили внимание специалисты агентства «Автостат».

Аналитики выяснили, что впервые с конца весны на вторичном рынке наблюдается падение средней цены автомобиля. Так, в октябре показатель составил 1,22 млн рублей, что на 35 тыс. рублей меньше, чем в сентябре.

То есть цены на автомашины с пробегом на рынке РФ упали на 3% в октябре 2022 года. Если сравнивать показатель с аналогичным периодом прошлого года, что стоимость увеличилась на 40% или на 347 тыс. рублей.

Наряду с этим аналитики обратили внимание, что с падением цен снижается и качество продаваемых автомобилей. Специалисты говорят, что именно снижение качества машин и повлияло на снижение цен.