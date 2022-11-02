Главная » Новости

«РГ» перечислила все автомашины, которые будут предлагаться в автосалонах в РФ с 2023 года

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

Как ранее уже сообщалось, запасы автомобилей ушедших брендов уже почти иссякли и их максимум хватит для продажи в начале следующего года.

Журналисты «Российской газеты» пообщались с экспертами и участниками авторынка с целью выяснить, какие же автомобили будут представлены на авторынке в следующем году. «РГ» перечислила все автомашины, которые будут предлагаться в автосалонах в РФ с 2023 года, уточнив, что среди них будут модели АвтоВАЗа, УАЗа, а также электромобили марки Evolute.

Помимо этого, свою продукцию предложит и завод «Москвич». Возможно на рынке еще будут корейские авто марок Hyundai и Kia, а также Kia, но в данном случае эксперты не могут сказать точно.

Некоторые дилеры говорят, что запасы иномарок закончатся уже в этом году, но новые автомобили будут поставлять с помощью параллельного импорта, то есть каналы официальных поставок будут закрыты.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО