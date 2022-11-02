Как ранее уже сообщалось, запасы автомобилей ушедших брендов уже почти иссякли и их максимум хватит для продажи в начале следующего года.

Журналисты «Российской газеты» пообщались с экспертами и участниками авторынка с целью выяснить, какие же автомобили будут представлены на авторынке в следующем году. «РГ» перечислила все автомашины, которые будут предлагаться в автосалонах в РФ с 2023 года, уточнив, что среди них будут модели АвтоВАЗа, УАЗа, а также электромобили марки Evolute.

Помимо этого, свою продукцию предложит и завод «Москвич». Возможно на рынке еще будут корейские авто марок Hyundai и Kia, а также Kia, но в данном случае эксперты не могут сказать точно.

Некоторые дилеры говорят, что запасы иномарок закончатся уже в этом году, но новые автомобили будут поставлять с помощью параллельного импорта, то есть каналы официальных поставок будут закрыты.