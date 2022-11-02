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Треть автоводителей РФ готовы покупать автомашины после аварии

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Это выяснили специалисты группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

Их исследование показало, что россияне рассматривают возможность приобретения автомобиля после ДТП. По статистике, треть автоводителей РФ готовы покупать автомашины после аварии.

Эти россияне больше всего беспокоятся о том, как поставить битую машину на учет и оформить страховку. При этом только 9% подумали о том, насколько безопасны автомобили после аварии.

Еще в исследовании говорится, что автомобилисты чаще всего выбирают машину самостоятельно, используя для этого сайты с объявлениями или ищут авто через знакомых.

Немного реже водители используют для поиска соцсети или обращаются за помощью к специалистам по подбору. На сайте ГИБДД ищут историю авто 75% водителей.

Для 24% важно, сколько собственников было у автомобиля. 18% оценивают наличие отметок об авариях, а 10% говорят, что важно как выглядит машина на момент покупки и неважно, сколько у нее было ДТП. 5% заявили о готовности приобрести авто с несколькими авариями.

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