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Как можно улучшить свое авто, не вмешиваясь в конструкцию?

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Совсем недавно любители тюнинга не имели особых проблем с законом. Сотрудники Госавтоинспекции проявляли лояльность к разным видам переделок. Запрещены были лишь изменения узлов и агрегатов, что могло навредить безопасности движения, к примеру, вмешательство в систему тормозов или рулевого управления.

Как улучшить свою машину

На сегодняшний день законы стали более суровы, и кажется, мало что можно изменить в собственном автомобиле. Но все-таки такая доработка, как бокс на крышу, осталась в поле закона. Если обобщить, то не требуется регистрация в ГИБДД, если при установлении деталей не вносились изменения в конструкцию, а также если они есть в составе других комплектаций этой же модели машины.

Таким образом, установка на автомобиль спойлера и литых дисков, которые входят в комплектацию авто, даже тюнингом считаться не будут. Можно также сделать накладки на зеркала, улучшив их внешний вид. Кроме того, законом не запрещается установка дополнительного оборудования, рекомендуемого заводом-производителем автотранспорта, при наличии паспорта соответствия к данной машине. К примеру, если фаркоп записан в сервисной книжке автомобиля, его можно установить.

Разрешенный в России тюнинг

В Российской Федерации разрешены такие улучшения авто:

  • монтирование аудиосистемы – при монтаже в штатных местах;
  • смена салонной обивки, не закрывая мест нахождения подушек безопасности;
  • замена рулевого колеса – если заводской руль не оснащен подушкой безопасности;
  • возможно увеличить и уменьшить размеры клиренса;
  • установка багажника на крыше – при наличии креплений;
  • монтирование сертифицированного ГБО, зарегистрированного в ГИБДД;
  • монтаж брызговиков;
  • установка чип-тюнинга без дополнительных плат.

Если инспектор ГИБДД обнаружит, что внесены улучшения в транспортное средство, не разрешенные законом, водитель может получить штраф в сумме пятьсот рублей. Со штрафом выдается предписание об устранении всех изменений в десятидневный срок. При игнорировании водителем данного постановления, в другой раз последует снятие машины с регистрации.

При езде на автомобиле без регистрации, его могут забрать на штрафстоянку, с вручением штрафа в 5 тысяч рублей. Если и далее игнорировать законы, последует лишение водительских прав на 3 месяца. Поэтому, прежде чем улучшить свое авто, стоит узнать, что именно разрешено, и не нарушать закон.

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