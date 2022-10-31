Автомобили EXEED, что выбрать?

Китайский автоконцерн «Automobile» выпускает внедорожники премиум класса под маркой EXEED. При этом, рынок России для концерна является приоритетным, предлагаются машины, адаптированные для эксплуатации в российских условиях.

Особенности автомобилей EXEED

Производитель «Chery Automobile» планирует значительно расширить дилерскую сеть под брендом EXEED. Таким образом, компания дала понять, что выпускаемые ею автомобили EXEED имеют большие, возможности, чем другие авто модельного ряда, что на самом деле соответствует действительности. Автомобили EXEED обладают отличаются особыми качествами:

уникальными прогрессивными дизайнерскими решениями;

современной премиальной оснасткой салона;

турбированной высокопроизводительной силовой системой;

автоматизированными КПП, обладающими большим КПД;

передовыми техническими и инженерными разработками.

Примечательно то, что марку Exeed создали именно для реализации российским покупателям. С помощью данного решения предполагалось увеличить узнаваемость бренда у отечественного потребителя, который уже смог оценить преимущества автомобиля. В Китае наименование EXEED применяют давно, а для российских автолюбителей концерн прибавил приставку Chery. Но в настоящее время стильные китайские кроссоверы снова продаются в России под маркой EXEED.

Модели EXEED

Модельная линейка автомобилей EXEED представлена внедорожниками класса премиум, объединившими в себе комплекс передовых технологий, комфортности, безопасности и эстетических качеств, находящихся в оптимальном соотношении с установленными на них ценами. Модели LX, VX, TXL предназначены для желающих получать от автомобилей максимум, но не спешащих оплачивать за престижность марки. Для всех, работающих в настоящее время автомобильных салонов «Cheryexeed», компанией планируется провести ребрендинг.

Получение подробной информации, запись для прохождения тест-драйва и покупка нового автомобиля EXEED с лучшими условиями, по стоимости производителя возможно у официального дилера компании. Здесь можно выбрать подходящую комплектацию автомобиля; воспользоваться выгодными условиями кредита; выбрать оптимальные цены при автостраховании; скидками и другими предложениями, призванными сделать приобретение премиальной китайской машины наиболее удобным и выгодным.