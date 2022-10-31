Качественные б/у запчасти для Range Rover Evoque

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Запчасти б/у для Range Rover Evoque L538

Легендарный кроссовер британского производителя внедорожников Land Rover сочетает в себе роскошь и практичность. Рассмотрим какой есть ассортимент.

Выхлопная система

В современных машинах в выхлопную систему входят глушитель, коллектор и каталитический конвертер. Основной функции является удаление горячих токсичных газов, уменьшение уровня шума системы и очистка выбросов.

Когда нужно заменять детали выхлопной системы:

Уровень расхода топлива стал увеличиваться.

Нестабильно работает двигатель.

Регулярная потеря уровня мощности.

Регулярная потеря уровня мощности. Во время поездки слышен громкий рёв.

Аудио и видеосистема

Чтобы поездка и дальше радовала вас подкастами и плейлистами, рекомендуется вовремя замечать малейшие повреждения и заменять на оригинальные запчасти б/у «Рэнж Ровер Эвок» L538.

В каком случае возникают неисправности:

Не воспроизводит аудио, видео.

Сбои во время воспроизведения.

Износ механических деталей.

Загрязнение оптики и механики.

Диски не загружаются, зависают.

Отсутствует работа режимов.

Не подсвечивается дисплей.

Деформация, сколы корпуса.

Иногда недостаточно почистить линзу лазерного считывателя. Проблема может быть в повреждении питающих цепей. Может произойти короткое замыкание в следствии неправильного подключения динамиков.

Облицовка салона и панели

Также можно заказать запчасти для обновления внешнего вида авто:

Обшивка дверей.

Накладки торпедо.

Кожухи ролевой колонки.

Обшивка багажника.

Вентиляционные решетки.

Консоли.

Запчасти б/у Range Rover Evoque L551

Рассмотрим какой есть ассортимент оригинальных б/у запчастей для этой модели.

Передний бампер

Кузовной элемент улучшает аэродинамические характеристики и поглощает энергию при ударе. Бампер является частью индивидуального интерьера для каждой модели.

Виды повреждения:

Сквозные. Включают в себя отсутствие некоторых частей бампера, трещины в основании.

Несквозные. Испорченный внешний вид — вмятины, царапины, сколы краски.

Не стоит заменять детали самостоятельно, лучше довериться профессионалам. Мастер может проконсультировать, что делать в случае повреждения и грамотно установить оригинальную запчасть.

Блок предохранителей

Электрические компоненты защищают автомобиль от напряжения и короткого замыкания. В зависимости от защищаемого электрического устройства, рассчитаны на разные значения силы тока. Неисправности в устройстве могут привести к пожарам, так как прежде чем оборваться раскаленному проводу, начинает гореть его обмотка. Из-за чего быстро воспламеняется салон машины. Ни в коем случае нельзя пренебрегать качеством предохранителей. Своевременная замена на оригинальные б/у запчасти «Рэнж Ровер Эвок» L551 может спасти жизнь.

Зеркало заднего вида

Устанавливается для видения происходящего позади машины. Благодаря визуальной информации об обстановке того что за автомобилем, обеспечивается безопасность водителя. Зеркала дальнего вида повреждаются во время неправильной парковки или ДТП. Пользования транспортом без них грозит штрафом.