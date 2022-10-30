«Газета.ru»: Две трети россиян пользуются автомашинами старше шести лет

Специалисты в России провели новое исследование, которое показало, автомобилями с каким возрастом пользуются автомобилисты.

Ссылаясь на опрос «СберСтрахования» «Газета.ru» пишет, что две трети россиян пользуются автомашинами старше шести лет. Так, 33% опрошенных заявили, что эксплуатируют машину возрастом от 7 до 10 лет.

Третье респондентом заявила о езде на авто старше 10 лет и 19% — до 3 лет включительно. Еще 18% владеют автомобилем возрастом от 4 до 6 лет.

Самыми популярными являются модели АвтоВАЗа (19%), Toyota (7%), Kia (6%), Ford (6%), Nissan (6%) и Renault (5%). 68% автомобилистов чаще всего приобретают уже подержанные авто, а четверо из пяти опрошенных говорят о покупке за наличный расчет.